Участника группы "ДК Энергетик", которая выступала на украинском национальном отборе на конкурс "Евровидение" в жтом году, мобилизовали.

Об этом сообщает коллектив в своем Инстаграме.

В связи с мобилизацией перенесен концерт группы во Львове, запланированный на 30 марта.

"Уважаемое панство, меня мобилизовали, соответственно львовский канц переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить, что и как.

Все билеты действительны! Так и такое, время от времени буду выходить на связь. Счастья", - сказано в публикации команды.

Из нее неясно, кто из трех музыкантов попал под мобилизацию. По данным телеграм-каналов, это вокалист Яков Марный.

Группа была основана в начале 2022 года Марным, Всеволодом Шутко (гитара) и Александром Фолянским (бас-гитара). Она играет в стиле постпанк.

В январе мы сообщали, что львовский военный оркестр отправили в качестве пехоты на передовую. Об этом рассказала в соцсетях народный депутат София Федына и выразила сожаление, что скоро некому будет играть на похоронах погибших военных.

А осенью певица Ольга Цибульская отменила свой концерт в Вараше Ровенской области, потому что ее музыкантов мобилизовали.