Певица Ольга Цибульская отменила свой концерт в Вараше Ровенской области, потому что ее музыкантов мобилизовали.

Об этом артистка заявила в Инстаграме, отметив что "без макияжа, без прически, потому что концерта сегодня не будет".

"Ребят, музыкантов, которые должны сегодня играть со мной для вас концерт – им вручили повестки и мобилизовали. Я могу выйти к вам сама, но это, вероятно, не то, за чем вы пришли. Поэтому благодарю вас за понимание. Билеты можно вернуть", – сообщила Цибульская.

Перед этим группу "Будьмо", приехавшую на концерт, мобилизовали в Калуше. Участники ансамбля заявили, что пошли в ВСУ добровольно.

"В это нелёгкое время для нашего государства время мы сознательно приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины! С сегодняшнего дня мы солдаты 102-й ОБрТрО! За плечами 279 благотворительных концертов в поддержку ВСУ. Мы обещаем, что и дальше будем радовать вас новыми песнями и верим, что сможете нас увидеть на сцене, но уже в новом амплуа", – было сказано на страницах группы в соцсетях.

Ранее группа Intermezzo заявила, что в Черновцах работники ТЦК избили и похитили их вокалиста.

Как сообщается, его посадили в автомобиль без номерных знаков, в котором уже находился сотрудник полиции, и увезли в ТЦК, где заставили пройти медкомиссию.