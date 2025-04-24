В вузах Украины проходит интенсивная проверка по выявлению аспирантов, которые поступили, чтобы избежать мобилизации в армию.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью каналу "Новини.LIVE".

По его словам, в 2022-2023 годах многие поступили в аспирантуру именно с целью избежать мобилизации, и теперь их вычисляют по тому, как они выполняют учебные планы.

Винницкий сообщил, что Кабинет министров изменил постановление, что позволило усилить проверки в высших учебных заведениях.

Он также рассказал, что в результате проверок уже были отчислены 3 тысячи аспирантов, поступивших после начала войны, в 2023 году. Винницкий уверен, что летом отчисленных за невыполнение учебных или индивидуальных планов станет еще больше.

Также он выразил убеждение, что дневная форма обучения в аспирантуре должна быть предусмотрена для тех, кто действительно хочет создавать будущее науки, а не просто оформить отсрочку.

На днях Кабмин внес в Верховную Раду проект закона, который лишит отсрочки от мобилизации получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование старше 25 лет. Проект направлен на пресечение использования образования как способа уклонения от армии.

А в начале апреля правительство одобрило изменения в статью 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые, наоборот, расширяют перечень студентов и педагогов, не подлежащих мобилизации.