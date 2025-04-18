На западе Украины сотрудники ТЦК и СП проверяют военнообязанных не по реестру, а по спискам заплативших взятку.

Об этом политтехнолог Сергей Гайдай рассказал в ток-шоу "Предлагаю вам стать президентом" на Ютуб-канале ProUA своему гостю - историку, журналисту и ведущему Даниилу Яневскому.

"Я приезжаю в Западную Украину, и мне говорят: "Слушай, у нас все знают расценки". Более того, когда тэцэкашники подходят к какому-то человеку, они спрашивают фамилию. Потом достают листочек: "А, есть, заплатил". Это не секрет, это не какая-то российская ИПСО, извините. Когда мне как специалисту по пропаганде говорят: "Знаешь, все эти сюжеты - российская ИПСО", - я говорю: "Вы не понимаете! Российская ИПСО сделала так, чтобы все тэцэкашники это делали, чтобы они снимали сюжеты? Нет", - сообщил Гайдай.

Ранее служащий 46-й бригады Вооружённых сил Украины рассказывал о масштабном вымогательстве взяток с военнообязанных и приводил расценки "услуг" военкомов. По его словам, 20 тысяч гривен стоит уйти из здания ТЦК уже после выписки повестки.

Также стоимость откупа от военкомов озвучивали в Верховной Раде.