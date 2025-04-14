Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные, освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность заплатить штраф со скидкой 50% в "Резерв+". Команда уже над этим работает. Ожидайте летом", - заявила она.

Отметим, что на сайте Верховной Рады отметки о подписании закона Зеленским еще нет.

Напомним, что штрафы в ТЦК стартуют от 17 тысяч гривен.

Как сообщалось, в середине марта Рада приняла в целом законопроект о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК и мобилизации. Заплатить 8500 грн вместо 17 тысяч можно будет в течение 10 календарных дней.

Между тем недавно в Минюсте сообщили, что в настоящее время за нарушение правил мобилизации в Украине заблокированы счета 26 тысяч военнообязанных граждан. При этом юристы рассказывают, что суды отменяют около 78% штрафов, которые выписывают ТЦК за нарушение правил мобилизации.