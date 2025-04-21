Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона №13193, который лишит отсрочки от мобилизации получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование старше 25 лет. Проект направлен на пресечение использования образования как способа уклонения от армии.

Карточка документа появилась на сайте парламента.

Проект вносит изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которая касается прав педагогических работников и студентов. Согласно этой статье, на отсрочку от призыва имеют право студенты профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся очно или на дуальной форме, а также научно-педагогические работники учреждений высшего образования с научными степенями.

По мнению правительства, эту норму "опосредованного уклонения от призыва" использовали многие военнообязанные, которые уже имеют определенное образование и в 2022–2024 годах поступили в учебные заведения для получения уровня образования, равного полученному или даже ниже его. За последние полгода выросло количество студентов профессионально-технического (до 17 338) и профессионального предвысшего образования (до 75 618) среди военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

"При этом студенты, получающие образование в непоследовательном порядке, и лица, начавшие обучение за границей после 24 февраля 2022 года, не прекращают попыток в судебном порядке оспаривать законодательное требование об отсрочке от мобилизации для студентов, установленное пунктом 1 части 3 статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которое не распространяется на студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, и на лиц, обучающихся в иностранных учебных заведениях. На данный момент уже есть решения судов первой инстанции, согласно которым суды критически относятся к позиции Минобразования относительно определения последовательности получения образования как одного из условий предоставления отсрочки от призыва для студентов, которые повторно получают тот же уровень образования и обязывают Минобразования и технического администратора ЕГЭБО – государственное предприятие "Инфоресурс" – вносить изменения в данные, содержащиеся в ЕГЭБО. Повышение активности адвокатского сообщества по этому вопросу и рост количества судебных исков студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, также требуют доработки изменений в законодательство, которые устранят основания для оспаривания существующих правовых норм в сфере выполнения воинского долга и мобилизации", – отметили в правительстве.

Чтобы люди не использовали получение образования как способ уклонения от мобилизации, и предложено внести изменения в упомянутый закон.

В правительстве считают, что этот законопроект уменьшит количество нарушений законодательства о мобилизации.

Буквально в начале апреля Кабмин одобрил внесение изменений в статью 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые, наоборот, расширяют перечень студентов и педагогов, не подлежащих мобилизации.

Ранее мы сообщали, что до начала мая в приложении "Резерв+" появятся новые отсрочки от мобилизации.