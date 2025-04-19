Отмена военного положения в Украине не означает автоматическую демобилизацию.

Об этом заявляет член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Фёдор Вениславский.

По словам Вениславского, для этого нужен отдельный указ президента и его одобрение Верховной Радой.

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение до августа.

Соответствующие законопроекты поддержали 357 (о продлении военного положения) и 346 (о продлении мобилизации) народных депутатов.

При этом экс-президент Украины Пётр Порошенко высказал недоумение тем, что продление военного положения вносится почти за месяц до окончания действия предыдущего его продления. Глава "Евросолидарности" заявил, что власть Украины начала "злоупотреблять военным положением".

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