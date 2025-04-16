Верховная Рада проголосовала за продление до августа военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты поддержали 357 (о продлении военного положения) и 346 (о продлении мобилизации) народных депутатов. В обоих случаях против голосовал один депутат - Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности". Он заранее предупредил, что не поддержит продление.

Накануне голосования депутаты от партии "Слуга народа" угрожали тем коллегам, кто не хотел голосовать за проекты законов.

Вчера таковых раскритиковал председатель Рады Руслан Стефанчук, а сегодня к нему присоединился глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Некоторые космонавты из Верховной Рады выступают против продления военного положения. После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления россиян. Многие журналисты спрашивают, что я об этом думаю. Слов нет. Лишь буквы, в основном с конца алфавита. "Усталость от войны" сказывается после изнурительной заграничной командировки", - написал Арахамия в своем телеграм-канале.

В свою очередь нардеп Олег Дунда заявил, что проголосовавшие против продления сегодня "окажутся пророссийской консервой".

Отметим, что продление военного положения критиковали лишь в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", а также отдельные оппозиционные депутаты. Например, уехавший из страны Артём Дмитрук, который, к слову, заявил, что в Раде депутатам рассылали сообщения о "принятии мер" по итогам голосования за военное положение.

Что означает продление военного положения и мобилизации, мы анализировали в отдельном материале.