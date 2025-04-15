Более чем за 20 дней до истечения срока действия нынешнего указа президента о военном положении Владимир Зеленский направил в Верховную Раду проекты законов о продлении с 9 мая до 6 августа этого режима и мобилизации.

Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте парламента документы.

Проекты под номерами 13172 и 13173 зарегистрированы в Раде сегодня. Первый - проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока проведения общей мобилизации", второй - проект закона об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине. Традиционно их продлевают на 90 дней.

Что это значит

Внесение в парламент проектов законов произошло на фоне нескольких довольно тревожных для Зеленского процессов.



Первый – постепенная активизация внутриполитической борьбы в Украине из-за ожидания скорого прекращения огня и начала после этого предвыборной кампании. Продлевая военное положение, Зеленский показывает, что вне зависимости от того, будет ли заключено в скором времени перемирие, выборов в ближайшие месяцы точно не будет. Самый ранний срок проведения президентских выборов, если военное положение не продлят после начала августа, - это середина ноября (по закону на предвыборную кампанию дается 90 дней). Более того, власти уже заявляют, что срок подготовки к послевоенным выборам планируют еще и увеличить. То есть выборы могут перенестись вообще на следующий год.



Второй процесс – назревающее новое обострение в отношениях Зеленского с Дональдом Трампом на почве нежелания Киева подписывать сделку о недрах на предложенных американцами условиях, а также по многим другим причинам. Это уже породило слухи, что Вашингтон готовит санкции против окружения президента и, возможно, попытается даже добиться его отставки. Также продолжают шириться слухи, что Москва и Вашингтон обсуждают уход Зеленского как одно из условий завершения войны. Продлевая военное положение, президент дает понять, что уходить он в ближайшее время никуда не собирается.



Третий процесс – распространенные в обществе ожиданий скорого перемирия, которые, как признают власти, уже создают проблемы для набора в армию. Продлевая военное положение, Зеленский как бы демонстрирует, что война будет долгой и расслабляться рано.



Но, повторимся, само по себе продление военного положения не означает, что перемирия точно уже в ближайшие месяцы не будет. Оно означает, что Зеленский решил в любом случае (будет прекращение огня или нет) заморозить политическую ситуацию в стране на месяцы с учетом угрозы, что она может выйти из-под контроля.

Впрочем, военное положение при необходимости можно отменить досрочно. Если, например, будет заключено перемирие и Зеленский придет к выводу, что на "быстрых" выборах он победит. Либо если проведение выборов все же станет одним из условий прекращения огня, с чем Зеленскому придется согласиться.

Напомним, в конце марта уехавший за границу народный депутат Артем Дмитрук заявлял, что после 9 мая военное положение не будут продлевать, а ТЦК и СП начнут сворачивать мобилизацию. Тогда нардеп мотивировал свое утверждение тем, что Владимир Зеленский "не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле".

В предыдущий раз Зеленский подписал законы об очередном продлении военного положения и мобилизации с 8 февраля по 9 мая 2025 года в начале февраля. Это был уже 14-й раз, когда в Украине продлевали военное положение и мобилизацию.