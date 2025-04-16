Народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко заявил, что сегодня будет голосовать против продления мобилизации и военного положения в Украине.

Об этом парламентарий написал в соцсетях.

"Есть две ключевые причины. Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет. Месяцами обещали – них@ра не сделали. Сейчас наши военные, защищающие свою страну от оккупантов, наименее защищены этой же страной. Практически находятся в рабстве. Даже в тюрьме есть конечный срок – здесь нет. И нашу власть это устраивает. Вторая. ТЦК. Они до сих пор существуют. До сих пор продолжают бусификацию. Людей до сих пор упаковывают на улицах и мобилизуют. Об адекватном рекрутинге никто не хочет слышать. К людям относятся как к животным. Эффективность отрицательная. Количество СОЧ (самовольное оставление части, СЗЧ - укр. - Ред.) – максимальное. Но это продолжается. Наши власти и это устраивает. Меня это не устраивает. Поэтому по мобилизации и продлению военного положения – я буду голосовать против", - заявил Гончаренко.

Позже он также написал, что "если сегодня Рада не поддержит продолжение военного положения и мобилизации - ничего страшного не произойдет. У нас все действует до 9 мая. Конца света не состоится".

"Но это (непродление военного положения - Ред.) станет хорошим давлением на власть, чтобы наконец был внесен законопроект о конечных сроках службы и о реформах, которые так необходимы нашему государству прямо сейчас. Поэтому не сейте панику и давайте вернем субъектность Рады. И начнем работать на людей, а не на Офис президента", - заявил Гончаренко.

Напомним, ранее лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что власти используют режим военного положения для "построения в стране авторитарного режима".

Между тем накануне спикер парламента Руслан Стефанчук сказал, что грядущее голосование депутатов за продление военного положения покажет результаты "кастинга Путина" в Верховной Раде.

Что означает продление военного положения и мобилизации, мы анализировали в отдельном материале.