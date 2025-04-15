Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что грядущее голосование депутатов за продление военного положения покажет результаты "кастинга Путина" в Верховной Раде.

Соответствующая публикация появилась на странице Стефанчука в Фейсбуке.

Напомним, экс-президент Украины Пётр Порошенко высказал недоумение тем, что продление военного положения (ВП) вносится почти за месяц до окончания действия предыдущего его продления.

При этом глава "Евросолидарности" заявил, что власть Украины начала "злоупотреблять военным положением".

После этого отдельные депутаты от партии Порошенко заявили, что не будут голосовать за продление ВП. Судя по всему, именно к ним адресовал свою публикацию Стефанчук.

Ранее "Страна" анализировала, что означает продление военного положения до 6 августа.

Война в Украине продолжаются 1147-й день. Последние новостями с главными событиями 15 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.