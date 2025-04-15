Верховная Рада завтра вынесет на голосование проекты законов о продлении военного положения и мобилизации, которые собирается принять за основу и в целом.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

В случае положительного голосования военное положение и мобилизацию продлят до 6 августа.

Планы парламента прокомментировал в своем Фейсбуке бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, власть использует военное положение "для построения авторитарного режима", а сам вопрос о его продлении вынесен слишком рано.

"Сейчас вносится очередное продление военного положения. Мы точно знаем, что его нужно голосовать! Но почему за месяц до истечения? Мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима. Узурпация власти не может быть сегодня целью", - написал Порошенко.

Что означает продление военного положения, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, в конце марта уехавший за границу народный депутат Артем Дмитрук заявлял, что после 9 мая военное положение не будут продлевать, а ТЦК и СП начнут сворачивать мобилизацию. Тогда нардеп мотивировал свое утверждение тем, что Владимир Зеленский "не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле".