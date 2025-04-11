Днепропетровский окружной административный суд выразил несогласие с позицией Верховного суда, согласно которой незаконная мобилизация с нарушением порядка прохождения военной медкомиссии не является поводом для увольнения с военной службы.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Админсуд занял позицию, отличную от Верховного суда, по делу о мобилизации больного мужчину, который прошел ВВК с нарушением процедуры.

По этому делу в ходе судебного разбирательства был установлен факт признания годным к мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом С, получавшим лечение с 2022 года. При этом ВВК проводилась с нарушениями установленного порядка.

Председательствующая по этому делу судья Днепропетровского ОАС Анна Сластён указала, что при отсутствии доказательств годности призыв и дальнейшее направление для прохождения военной службы противоправны.

"Суд придерживается позиции, что противоправные действия не могут повлечь правомерных последствий, а обязанность доказывать пригодность лица к военной службе лежит на субъекте властных полномочий. Другой подход противоречил бы принципам, отличающим суды административной юрисдикции от других видов юрисдикций", – отметила она.

"Суд не согласен с позицией Верховного суда по делу №160/ 2592/23, что факт непрохождения истцом медицинского осмотра во время его призыва на военную службу не является свидетельством непригодности истца к военной службе и не является основанием для увольнения истца с военной службы в соответствии со статьей 26 закона Украины. По убеждению суда, непрохождение истцом медицинского осмотра, а также нарушение порядка его проведения свидетельствует о том, что ответчиком в порядке ч. 2 ст. 77 КАС Украины не доказан факт годности истца к военной службе", – говорится в определении суда.

Напомним, в марте Верховный суд решил, что процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации необратима, а признание процедуры призыва противоправной не влечет освобождения от службы призванного лица.

Несмотря на это решение из ВСУ недавно уволили обвиняемого в коррупции бывшего главу налоговой службы Романа Насирова. То есть в его случае мобилизация оказалась обратимой.