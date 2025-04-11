Бывший глава фискальной службы Роман Насиров, который проходит как обвиняемый по делу о коррупции, подтвердил, что пытался мобилизоваться на этапе суда.

По его словам, приказ был отменен, потому что "об этом кто-то не узнал и им это почему-то не понравилось".

"Я изъявил желание и готовность служить, раньше при определенных обстоятельствах сделать это не мог. Война, к сожалению, продолжается, я готов служить и быть полезным и хоть как-то помочь и подменить ребят, которые служат уже 3 года. Я пошел служить по собственному решению и желанию в обычную военную часть, выполняющую задачи на фронте и в Киеве – солдатом на должность сапера", - пишет Насиров.

Он заявляет, что мог и не идти по состоянию здоровья и как многодетный отец, но у него "произошла переоценка ценностей" и поэтому он решил быть полезен в армии. И вообще удивляется, почему в СМИ поднялась шумиха, ведь он "простой парень из Чернигова".

Напомним, что Насиров мобилизовался в армию на этапе судебных дебатов по его делу (закон это допускает; на время службы рассмотрение дела останавливается). Адвокаты удивились, что, оказывается, приказ о мобилизации можно отменить.