Мобилизация стала популярным способом уклонения подозреваемых в коррупции от уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В прокуратуре сделали заявление, комментируя неудачную попытку экс-главы фискальной службы Романа Насирова записаться в ВСУ на финальном этапе рассмотрения его дела о получении гигантской взятки.

"Сейчас 48 человек после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ВСУ. В связи с чем рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности истекают, что увеличивает вероятность избегания наказания", - говорится в сообщении.

Напомним, что закон позволяет мобилизоваться в армию лицам, уголовные дела против которых рассматриваются в судах. На время службы рассмотрение дел приостанавливается.

Между тем сегодня ВСУ отменили приказ о зачислении на военную службу Насирова, который сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу.

Накануне мы также писали о том, что бывший львовский прокурор Ростислав Ильницкий, которого разыскивали за подделку документов для выезда за рубеж, теперь проходит службу в ТЦК и СП Закарпатья. Это позволило остановить следствие против него.