Бывший львовский прокурор Ростислав Ильницкий, которого разыскивали за подделку документов для выезда за рубеж, теперь проходит службу в ТЦК и СП Закарпатья. Это позволило остановить следствие против него.

О новом месте работы чиновника сообщает ZAXID.NET.

В 2024 году правоохранители задержали Ильницкого на чердаке тещиного дома по подозрению в подделке документов. После этого его зачислили в одну из механизированных бригад ВСУ на офицерскую должность. Согласно законодательству, мобилизация является основанием для приостановки расследования, поэтому следствие по делу прокурора фактически прекратилось.

О работе 32-летнего Ильницкого в ТЦК стало известно из его декларации. В ней указано, что в 2024 году он получил денежное довольствие в двух структурах: воинской части А5003 (74,5 тысяч гривен) и Закарпатском областном ТЦК и СП (68 тысяч гривен).

Теперь же, в начале апреля 2025, экс-прокурор подал декларацию кандидата на должность в Хустском городском ТЦК и СП.

Летом прошлого года мы писали о том, что Служба безопасности Украины задержала Ильницкого и его тещу, адвоката Богдану Москву, которая занималась схемой уклонения от мобилизации.

Буквально через несколько дней стало известно, что Ильницкий мобилизовался в ВСУ.