Офис генерального прокурора не может подтвердить подделку документов об инвалидности у 67 прокуроров Хмельницкой области. Поэтому и уволить их тоже нельзя.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Центра противодействия коррупции, который публикует реакцию Офиса.

ЦПК направил запрос в Офис генпрокурора, чтобы узнать результаты служебного расследования: получили ли хмельницкие прокуроры инвалидность, пользуясь своими служебными полномочиями или статусом. Однако ведомство ответило, что не смогло доказать факт неправомерного получения инвалидности ни одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры.

"Ввиду ограниченности средств служебного расследования объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в медиа информацию об использовании прокурорами органов прокуратуры своих служебных полномочий или служебного статуса и связанных с этим возможностей с целью получения инвалидности невозможно без проведения процессуальных действий и принятия процессуальных решений в уголовном производстве", - объяснил Офис.

ЦПК также спросил Генпрокуратуру, привлекли ли к ответственности хмельницких прокуроров по результатам расследования, но там не дали ответа на этот вопрос.

Напомним, в октябре стало известно, что в Хмельницкой области пятая часть прокуроров оформила инвалидность. Тогда Офис генпрокурора заявил о начале расследования этой информации.

Из-за этой истории в отставку был отправлен генпрокурор Андрей Костин.