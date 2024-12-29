В Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины уже передали более двух тысяч дел о сомнительной инвалидности. Отменили решение медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об инвалидности в 188 случаях,

Об этом сообщил глава МОЗ Виктор Ляшко в ходе краткого интервью журналистам.

"Нам правоохранительные органы передали уже более 2 тысяч дел, почти тысячу мы уже рассмотрели, в отношении 188 человек уже отменена инвалидность", – заявляет чиновник.

По словам Ляшко, ещё 388 человек вызвали в профильный научно-исследовательский институт для повторного исследования состояния их здоровья.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как будет работать оформление инвалидности в 2025 году после ликвидации МСЭК.

Понятно, что главным аргументом для масштабной реформы была не столько забота о гражданах, сколько коррупционные схемы на оформлении инвалидности, которые существовали давно, но с началом полномасштабной войны с РФ многократно усилились.

Напомним, в МОЗ собирались проверить более 1,5 тысяч чиновников с инвалидностью, присвоенной им по решению МСЭК.