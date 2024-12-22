В Украине стартует большая реформа оценки инвалидности.

На днях парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №12178 о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), а Минздрав еще до этого сформировал список клиник, в которых с нового года будут работать экспертные команды врачей по оценке трудоспособности. Именно эти команды и возьмут на себя функции ликвидируемых МСЭК.

На местах также начали массово ликвидировать МСЭК. Правда, процесс идет, мягко говоря, не совсем гладко. Например, в Николаевской и Харьковской областях решили просто присоединить прежний персонал МСЭК к областным больницам, а в Винницкой области проект решения о роспуске медико-экспертных комиссий заблокировали местные депутаты.

Напомним: многие МСЭК за время войны оскандалились и стали символом коррупции, за большие деньги выдавая справки об инвалидности, дающие право на белый билет. Еще в октябре президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. И сразу же запустили формирование новой системы по оценке инвалидности. Уже есть постановление Кабмина и распоряжение Минздрава на этот счет, а теперь и новый закон.

Впрочем, по словам главы адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, реформа может привести к тому, что система определения инвалидности станет еще более коррумпированной. В то же время для людей с реальной инвалидностью возникнут сложности при ее подтверждении.

"Многие инвалиды могут в ближайшее время пополнить ряды военнообязанных. Или придется платить за подтверждение группы", — говорит Кравец.

Разбирались, в чем суть реформы МСЭК и какие могут быть нюансы.

Что меняет закон: новый алгоритм

На днях парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №12178, в котором описана "реформа определения инвалидности". Депутаты спешили с голосованием по этому проекту, поскольку МСЭК, согласно распоряжению президента, с 1 января 2025 года уже должны полностью прекратить работу.

Что меняет новый закон?

Основные нововведения следующие:

С 1 января 2025 года должны начать работать экспертные команды по определению/подтверждению инвалидности. Прежние МСЭК должны быть полностью ликвидированы до 31 декабря 2024 года.

Изменится сама процедура определения/подтверждения инвалидности. Инвалидность будут определять как "оценивание повседневного функционирования" со своей градацией (частичная, полная потеря трудоспособности и т.д). Выводы врачебной экспертной комиссии станут формировать в электронном виде, планируется создать электронную систему по утрате работоспособности. На комиссии могут присутствовать представители пациента, а также вестись фотофиксация процесса.

Меняется "маршрут" пациента. Ранее он сначала шел к семейному врачу, а уже тот отправлял его на полное медицинское обследование и лечение, чтобы подтвердить или опровергнуть инвалидность. Состояние человека оценивала лечебно-консультационная комиссия при медучреждении, и только после этого он попадал на МСЭК - для получения инвалидности. Теперь же из этой цепочки полностью исключили лечебно-консультационную комиссию. Кроме того, в большинстве случаев не нужно будет ждать 120 дней, которые ранее отводили на лечение. Направления на дообследование тоже будут минимальными. При подозрении на тяжелое заболевание и их подтверждении пациента направят на экспертную комиссию, а она решит, давать инвалидность или нет.

Меняется документооборот. Ранее большинство медицинских документов были в бумажном виде. Теперь их будут подавать в форматах pdf, pbg или jpg.

Процесс оценивания будет фиксироваться в электронной системе, с цифровизацией всех документов и действий врачей. Система автоматически будет выбирать команды врачей по тому или иному делу, в зависимости от диагноза. При этом данные пациента и врачей будут скрыты до дня заседания, что должно минимизировать коррупционные риски. То есть, по задумке авторов законопроекта, человек попросту не будет знать, с кем договариваться "насчет инвалидности".

Раньше обжаловать решение МСЭК можно было в той же МСЭК, но на областном или центральном уровне. С нового года будет сформирован Центр оценивания для опротестования решений медиков, куда можно направлять жалобы.

При рассмотрении дела возможно присутствие представителей пациента, чего ранее не допускалось.

Также самому пациенту или его представителю разрешили проводить видеофиксацию заседания экспертной комиссии. С 2026 года видеофиксация станет обязательной. В работе МСЭК использование видеофиксации не было предусмотрено.

Тех, у кого уже есть группа, ждет неприятный сюрприз: в следующем году (до 1 апреля 2025 года, а для инвалидов ІІ и ІІІ групп - до 1 ноября 2025 года) ее придется переподтвердить. Не нужно будет подтверждать инвалидность лишь в нескольких случаях: если речь идет об инвалидах ІІ и ІІІ групп, которые получили этот статус вследствие снижения или повышения группы (то есть, например, когда инвалид первой группы перешел на вторую); тем, кто получил инвалидность в результате ранений или заболеваний во время службы в ВСУ; тех, у кого нет конечностей или одного из парных органов (скажем, почки); тем, у кого есть психические расстройства, онкология, церебральный паралич или если статус инвалидности определен как пожизненный.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту № №12178, главная его цель — заменить устаревшую систему медико-социальной экспертизы. Новое медицинское освидетельствование будет формироваться на все время продолжительности болезни, которая привела к потери трудоспособности - то есть подтверждать группу каждый год не нужно.

На основании резюме экспертных комиссий будет делать выводы, насколько человек потерял функциональность. Если потеря не полная, предложат план реабилитации и возвращения к труду, в том числе через переобучение. Авторы проекта утверждают, что для людей такие нововведения — это упрощение подтверждения инвалидности и шанс занять свое место на рынке труда и вернуться к нормальной жизни.

Впрочем, понятно, что главным аргументом для масштабной реформы была не столько забота о гражданах, сколько коррупционные схемы на инвалидности, которые существовали давно, но с началом войны многократно усилились.

Ведь статус инвалида позволяет человеку получить белый билет (что означает демобилизацию) или, как минимум, отсрочку от мобилизации. Не удивительно, что с первых дней войны МСЭК начали торговать белыми билетами.

Причем цены только росли. Если в 2022 году получить статус инвалида можно было за 3-4 тысячи долларов, то со временем такса взлетела до 10-12 тысяч. Это позволило работникам МСЭК хорошо зарабатывать, многие из них за время войны смогли скопить миллионы, приобрести элитную недвижимость и авто. Услугами МСЭК пользовались не только рядовые граждане, пытающиеся избежать мобилизации, но и многие чиновники и судьи. После чреды скандалов по этому поводу власти решили закрыть МСЭК.

Как на местах готовятся к реформе и почему ее пытаются зарубить

Отметим, что Минздрав еще до принятия закона о реформе МСЭК начал готовится к запуску новой системы. Совместно с областными администрациями министерство уже сформировало перечень клиник, в которых будут работать экспертные команды.

В него вошло около 300 медучреждений во всех регионах. В экспертных командах будут работать 4100 врачей, что намного больше, чем во МСЭК (там было около 1300 медиков). Всего создано 1348 экспертных команд, больше всего - по профилям "общая хирургическая", "общая", "хирургическая" и "травматологическая". Есть также кардионеврологические, офтальмологические, онкологические, гематологические и психиатрические экспертные группы.

Конкретный перечень клиник и команд Минздрав обнародовал в специальном дашборде. Но предупредил, что списки еще будут обновлять.

Например, в Черниговской областной больнице №3 будут работать две хирургические команды, в Полтавской первой городской больнице - три, в Киевской больнице №4 - четыре, в столичной клинике №6 - две команды общего профиля и три хирургического и т.д.

Но в графах большинства специализированных экспертных комиссий в таблице Минздрава пока стоят нули, то есть врачебные группы еще только формируются, хотя они должны начать работать уже с 1 января 2025 года - меньше, чем через две недели.

Бросается в глаза также большое рассредоточение экспертных групп по областям. Так, в Винницкой области будут две психиатрические команды (в Винницкой областной психоневрологической больнице), две кардиологические (в городском диагностическом центре сердечно-сосудистых патологий), несколько общехирургических (в Гайсинской, Тульчинской, Бершадской, Могилев-Подольской районных больницах) и т.д. А офтальмологической команды пока нет ни в одном лечебном заведении области. Куда обращаться пациентам с таким профилем, непонятно.

Как рассказали "Стране" сами медики, среди врачей к перспективе стать членом экспертной команды отношение неоднозначное.

Часть активно стремится туда попасть в надежде на будущий "заработок".

"Желающих очень много, хотя оклады там стандартные: 20 тысяч гривен. Но врачи хотят попасть в экспертные команды в надежде на будущие заработки. Слышал, что многие ищут связи в военных администрациях и даже готовы платить, чтобы попасть на эти места", — сказал нам источник на медицинском рынке.

Другие же (в основном, это уже состоявшиеся врачи с именем и со своей устойчивой клиентурой) как раз крайне не хотят становится членами комиссий, опасаясь, что их будут делать "крайними" в случае каких-то нарушений и "шить" обвинения в коррупции.

Что касается МСЭК, то их до нового года должны расформировать. Но процесс идет со скрипом. Скажем, в Николаевской и Харьковской областях врачей со МСЭК попросту распределили в местные больницы. И не исключено, что в будущем они пополнят ряды новых экспертных команд.

В Винницкой области уже подготовлен проект решения о расформировании МСЭК и передаче ее имущества на баланс Центра медицинской статистики. Но облсовет не проголосовал за это решение, отправив его на доработку.

В местном департаменте здравоохранения уже заявили, что есть риски, что вопрос не будет решен до нового года, следовательно, с 1 января 2025 года реформа в области не стартует. Депутаты облсовета в свою очередь указали на многочисленные ошибки в проекте. Правда, какого рода эти ошибки, они не уточнили.

"На местах идет ярое сопротивление реформе. Для понимания, МСЭК ведь работали и зарабатывали не сами по себе. Они, во-первых, давали статус инвалидности всем чиновникам, кто этого хотел, во-вторых, делились деньгами. Врачи МСЭК крепко повязаны со многими местными чиновниками, и топить их просто так никто не хочет. Пытаются или трудоустроить докторов в новые экспертные команды (в ряде случаев с расчетом на то, что со временем схемы заработков больших денег там восстановятся), или просто зарубить реформу, отсрочив полную ликвидацию МСЭК еще на какое-то время", - говорит наш источник.

"Будут пытаться сохранить схемы и повысить цену за риски"

Главный вопрос - как будут работать новые экспертные команды и вся система, то есть можно ли будет и дальше покупать белые билеты.

Ростислав Кравец говорит, что несмотря на разного рода "предохранители", скажем, инкогнито пациента и докторов, коррупционные риски остаются высокими.

"В законе много нечетких формулировок, и сами коррупционные риски остаются. А вот для настоящих инвалидов большая беда. Пока новая система начнет нормально функционировать, пройдет какое-то время. И в течение месяцев люди рискуют не иметь возможности подтвердить свою инвалидность, а также связанные с ней соцвыплаты", - говорит Кравец.

Много замечаний к проекту озвучило и Главное юридическое управление Рады, которое 13 декабря предложило отправить документ на доработку. В частности, управление обратило внимание на запуск электронного реестра людей с ограниченной функциональностью, заметив, что в законодательстве пока не прописаны условия ведения такого реестра. Также управление указало на коррупционные риски. Так, в законе написано, что статус члена экспертной команды может быть временным. И сразу же возникает вопрос о реализации антикоррупционных механизмов: финансового контроля за декларациями, самой их подачи (например, если врач проработает в команде неполный год).

Также не определен статус администратора больницы, в которой будет работать экспертная команда (в частности, главврача). Целесообразно было бы и его включить в список лиц, на которых станут распространяться антикоррупционные проверки, заявили в Главном юридическом управлении.

Эксперты говорят и о том, что многие положения нового закона требуют общественного обсуждения, в том числе с общественными организациями людей с инвалидностью, а этого так и не сделали. И, наконец, проект "содержит внутренние противоречия и грамматические ошибки", констатировали в Главном юридическом управлении.

Наш источник в медицинских кругах говорит, что "систему по инвалидности" не хотят менять ни чиновники, ни сами врачи.

"Все хотят зарабатывать. Поэтому нацелены на то, что уже выстроенная схема сохранится. Как она будет работать, пока неясно. Понятно, что придется что-то менять из-за пристального внимания к этой теме общественности. Какие это будут изменения - покажет время. Но понятно, что игры в анонимность пациентов и врачей - это детский лепет, особенно в небольших городах, где все друг друга знают. Упускать людей, готовых платить, никто не намерен. А из-за дополнительных рисков только вырастет плата. Не исключаю, что цена за белый билет может вырасти до 20 тысяч долларов и даже больше", — говорит наш источник.