Минздрав проверит более 1,5 тысяч чиновников с инвалидностью по решению МСЭК
В Украине проверяют решения МСЭК об инвалидности, присвоенной 1695-ти должностным лицам.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения на официальном сайте.
Лица, имеющие тяжёлые проблемы со здоровьем среди госчиновников распределяется следующим образом:
- налоговой службы Украины составляют 32%;
- прокуратуры – 26%;
- таможенной службы – 17%;
- работники других госорганов – 25%.
Проверки продлятся в ближайшие два месяца – если найдут несоответствия, то решения МСЭК пересмотрят.
Напомним, после реформы МСЭК появится механизм, позволяющий подтвердить инвалидность онлайн.
"В электронной системе будут фиксироваться все действия, шаги и документы для минимизации коррупционных рисков", – заявил премьер-министр.
При этом, распоряжением Министерства здравоохранения старых глав МСЭК не допустят к работе в новых комиссиях.
Ранее МОЗ анонсировал, что функции МСЭК будет выполнять научно-исследовательский институт проблем инвалидности.
Это же учреждение будет рассматривать обжалования и проводить проверки обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня.