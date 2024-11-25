В Украине проверяют решения МСЭК об инвалидности, присвоенной 1695-ти должностным лицам.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на официальном сайте.

Лица, имеющие тяжёлые проблемы со здоровьем среди госчиновников распределяется следующим образом:

налоговой службы Украины составляют 32%;

прокуратуры – 26%;

таможенной службы – 17%;

работники других госорганов – 25%.

Проверки продлятся в ближайшие два месяца – если найдут несоответствия, то решения МСЭК пересмотрят.

Напомним, после реформы МСЭК появится механизм, позволяющий подтвердить инвалидность онлайн.

"В электронной системе будут фиксироваться все действия, шаги и документы для минимизации коррупционных рисков", – заявил премьер-министр.

При этом, распоряжением Министерства здравоохранения старых глав МСЭК не допустят к работе в новых комиссиях.

Ранее МОЗ анонсировал, что функции МСЭК будет выполнять научно-исследовательский институт проблем инвалидности.

Это же учреждение будет рассматривать обжалования и проводить проверки обоснованности решений, принятых МСЭК регионального уровня.