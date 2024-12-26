Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины опровергает слухи о том, что из-за ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января 2025 года отменяется статус инвалидности и что людей с инвалидностью будут мобилизовать.

Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

В МОЗ заявили, что:

Все люди, имеющие статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации, на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.

Информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти пересмотр по установлению инвалидности, не соответствует действительности.

Эта категория людей будет проходить повторный пересмотр исключительно в случае, если в течение 2022-24 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве во время военного положения.

И МСЭК, и экспертные команды из врачей-практиков, которые заменят их с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе оснований и критериев, определенных в законодательстве.

Статус инвалидности гарантирует отсрочку от мобилизации, доступ к льготам, социальным гарантиям и помощи.

Вместо МСЭК с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей.

Напомним, многие МСЭК за время войны оскандалились и стали символом коррупции, за большие деньги выдавая справки об инвалидности, дающие право на белый билет. Еще в октябре президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий. И сразу же запустили формирование новой системы по оценке инвалидности. Уже есть постановление Кабмина и распоряжение Минздрава на этот счет, а теперь и новый закон.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает ликвидация МСЭК и как будут определять инвалидность.