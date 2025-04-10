ВСУ отменили приказ о зачислении на военную службу экс-главы фискальной службы Романа Насирова, который сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу.

Об этом сообщает 101-я отдельная охрана бригады Генштаба ВСУ.

"Командир бригады отменил приказ о призыве солдата запаса Романа Насирова на военную службу. Сообщается, что командованием воинской части проверены обстоятельства назначения на должность Романа Насирова. Установлено, что приказ командира бригады был издан с нарушением требований законодательства. Следовательно командиром воинской части признана ошибочность своих действий и принято решение отменить соответствующий приказ о призыве солдата запаса Романа Насирова", - говорится в заявлении бригады.

Военная служба правопорядка заявляет, что по приказу главкома ВСУ Александра Сырского проводит проверку инцидента.

Предварительно установлено, что Насиров добровольно изъявил желание служить в рядах ВСУ, после чего начальник воинской части А0139, подчиняющейся Генштабу, издал приказ о его зачислении 7 апреля.



"Командир признал приказ незаконным и отменил его. Материалы расследования по основаниям возможного злоупотребления полномочиями будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в заявлении.

Напомним, Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует НАБУ.

Суд продлил на два месяца ограничения в отношении экс-главы фискальной службы, сообщает "Суспильне".

Бывший чиновник, подозреваемый в получении взятки под миллиард гривен, не должен выезжать за пределы Киевской области, носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

В мае 2024 года он вышел под залог.

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