Экс-глава налоговой Украины Насыров мобилизовался в ВСУ во время судебных дебатов по своему уголовному делу
Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует НАБУ.
Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine.
По данным организации, в следующем году истекает срок давности по делу Насирова.
Сообщается, что суд отложил рассмотрение вопроса для сбора информации. Следующее заседание должно состояться 11 апреля.
Журналист Олег Новиков сообщает, что Насиров записался в одну из киевских бригад.
10 апреля суд должен рассматривать вопрос о продлении обязанностей, возложенных на Насирова. Его адвокаты попросили остановить рассмотрение дела в связи с мобилизацией.
Напомним, в октябре 2022 года Насирову сообщили о подозрении по делу о гигантской взятке. Тогда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 523,2 млн грн. Сам Насиров свою вину не признал.
В феврале 2023 года в деле Насирова завершилось досудебное расследование.
Спустя три месяца ВАКС оставил Насирова под стражей, но уменьшил залог с 65 миллионов гривен до 55 миллионов.
А в мае прошлого года Насиров вышел на свободу под залог 55 миллионов гривен после 20 месяцев отсидки в СИЗО.