Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов по уголовному делу, которое расследует НАБУ.

Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine.

По данным организации, в следующем году истекает срок давности по делу Насирова.

Сообщается, что суд отложил рассмотрение вопроса для сбора информации. Следующее заседание должно состояться 11 апреля.

Журналист Олег Новиков сообщает, что Насиров записался в одну из киевских бригад.

10 апреля суд должен рассматривать вопрос о продлении обязанностей, возложенных на Насирова. Его адвокаты попросили остановить рассмотрение дела в связи с мобилизацией.

Напомним, в октябре 2022 года Насирову сообщили о подозрении по делу о гигантской взятке. Тогда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 523,2 млн грн. Сам Насиров свою вину не признал.

В феврале 2023 года в деле Насирова завершилось досудебное расследование.

Спустя три месяца ВАКС оставил Насирова под стражей, но уменьшил залог с 65 миллионов гривен до 55 миллионов.

А в мае прошлого года Насиров вышел на свободу под залог 55 миллионов гривен после 20 месяцев отсидки в СИЗО.