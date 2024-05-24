Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров сегодня вышел из СИЗО под залог 55 миллионов гривен.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

Теперь на Насирова возлагаются процессуальные обязанности:

прибывать по вызову в суд, а в случае невозможности прибытия по вызову в срок заранее уведомить об этом суд;

не покидать пределы Киева без разрешения суда;

сообщать суд об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с определенными лицами;

сдать на хранение все загранпаспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – до 7 июля 2024 года.

В общей сложности Насиров просидел в СИЗО 20 месяцев.

Напомним, в октябре 2022 года Насирову сообщили о подозрении по делу о гигантской взятке. Тогда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 523,2 млн грн. Сам Насиров свою вину не признал.

Чуть более года назад в деле Насирова завершилось досудебное расследование.

А 9 мая ВАКС оставил Насирова под стражей, но уменьшил залог с 65 миллионов гривен до 55 миллионов.