В Министерстве здравоохранения Украины прошла встреча с руководителями департаментов здравоохранения областных администраций. Обсуждалась тема разбронирования некоторых работников медицинской сферы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации ведомства, оно получило запрос от Минобороны о снятии брони с некоторых медработников, в которых есть потребность у армии.

"Напомним, в начале года правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе, центрам крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы. В то же время для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации с тем, чтобы сформировать списки для разбронирования", - сказано на сайте Минздрава.

"Страна" сообщала, что в начале февраля Кабмин разрешил бронировать всех прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и медработников.

Однако тогда же Минздрав утвердил алгоритм, как мобилизовать забронированных медработников.