Украинцам старше 60 лет могут разрешить добровольно записываться в ВСУ.

Соответствующий законопроект №13 229 зарегистрировали народные депутаты из оборонного комитета, инициатором выступил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Согласно документу, мужчины, не подпадающие по возрасту под мобилизацию, смогут подписать контракт с ВСУ на один год.

"С начала большой войны немало граждан в возрасте 60 и более лет изъявили желание приобщиться к защите Украины. Они мотивированы и имеют большой профессиональный опыт в различных сферах деятельности. Но в украинском законодательстве есть ограничения по привлечению к службе такой категории граждан. Наш законопроект снимает эти ограничения", - заявил Костенко.

При этом проект закона предусматривает, что возрастные контрактники смогут занимать небоевые должности рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава - при условии, что они уволились со службы после 1 января 2015 года.

Офицеры соответствующего возраста смогут подписать контракт после обязательного согласования кандидатуры с Генеральным штабом ВСУ.

Ранее мы писали, что за два месяца действия программы молодежного контракта с ВСУ их подписали менее 500 человек в возрасте 18-24 лет.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о внедрении молодежных контрактов ещё 11 февраля.