Рекламный ролик о двух миллионах гривен за армейский контракт для 18-24 летних - прямой обман.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук.

По его словам, эти деньги выдаются не сразу, а частями, если доживешь до конца контракта.

"Это ролик о маразме. Я уверен, что они потратили деньги на социологию, на какую-то рекламную кампанию, которая им сказала, что так надо снимать и именно такими словами говорить. Однако мне бы хотелось увидеть, где же здесь пример, на который молодые люди должны ориентироваться", - сказал Камельчук.

Напомним, принадлежащий Министерству обороны Украины телеканал "Армия.ТВ" выпустил агитационный ролик, рекламирующий контракт с ВСУ для молодых мужчин в возрасте 18-24 лет.

В ролике девушка произносит речь, полную сарказма. Сарказм направлен против тех, кто не собирается подписывать "молодежный контракт".

Ранее Министерство обороны мотивировало молодых мужчин идти на фронт чизбургерами.

Также ведомство рекламировало "молодежные контракты" с ВСУ с помощью агитационных роликов, в которых внимание акцентируется на возможности крупно заработать.