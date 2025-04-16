Принадлежащее Министерству обороны Украины телеканал "Армия.ТВ" выпустил агитационный ролик, рекламирующий контракт с ВСУ для молодых мужчин в возрасте 18-24 лет.

В ролике девушка произносит речь, полную сарказма. Сарказм направлен против тех, кто не собирается подписывать "молодежный контракт".

"Почему тебе ни в коем случае не нужен контракт "18-24"? Во-первых, деньги - зло. Зачем тебе лишние 2 миллиона гривен? Деньги же просто падают с неба! А зачем тебе собственное жилье? То есть ипотека под 0%. Настоящие крутые перцы до конца жизни живут с мамой. Поездки за рубеж тоже никому не нужны. Еще одна причина не подписывать контракт - это усиленная подготовка, которую тебе предлагают. Контрактников 18-24 обучают 90 дней. Что же так долго можно учить? Ну и вообще: если не хочешь - не подписывай! Ведь оружие убивает вибрации любви, милитаризм мешает фотосинтезу, а в целом у каждого танка есть душа, но ее подавляет служба в армии. Какие тебе еще нужны аргументы, чтобы не подписывать контракт "18-24"?" - говорит в ролике девушка.

Напомним, ранее Министерство обороны мотивировало молодых мужчин идти на фронт чизбургерами.

Также ведомство рекламировало "молодежные контракты" с ВСУ с помощью агитационных роликов, в которых внимание акцентируется на возможности крупно заработать.