В Вооруженных силах Украины предлагают ввести строевую службу для женщин.

Советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева считает ошибкой государства то, что с 2014 года власти не поднимали тему приобщения женщин к строевой службе в армии.

Об этом Григорьева заявила во время конференции Hromadske "Война женского рода".

"Мы потеряли то, что не "пушили" тему, чтобы женщины приобщались к строевой службе в армии. Если бы мы тогда начали эту тему "пушить", то, возможно, она бы не была столь болезненной сегодня", – сказала она.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорил, что Украине надо перенять опыт Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан, независимо от пола.

Также мы рассказывали, что базовая общевойсковая подготовка станет обязательной дисциплиной в вузах Украины. Отмечалось, что женщины будут изучать ее исключительно добровольно.

Война в Украине идет 1169-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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