Яворовский районный ТЦК и СП Львовской области поставил на воинский учет как военнообязанного мужчину 25-летнюю женщину из Запорожья.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Молодая женщина по имени Суле Рамат на днях с удивлением узнала, что с 18 октября 2024 года числится на учете, из-за чего не может выехать за границу и имеет другие ограничения.

О постановке на учет стало известно, когда Суле на работу прислали список призывников, в котором оказалась и она.

"Как решить проблему, женщина на данный момент не понимает. В ТЦК ее отправили к полицейским, те порекомендовали обратиться в Минобороны, однако там с ответом не спешат", - написал один из запорожских телеграм-каналов.

Ранее мы рассказывали о мобилизации психически тяжело больного 54-летнего полтавчанина. Его направили в военную часть, где избили, вследствие чего мужчина умер.

Также мы сообщали, что в Киеве мобилизовали юриста Клима Братковского, который является инсулинозависимым диабетиком. По словам правоведа, его похитили военкомы в центре столицы и даже не дали забрать из дома инсулин.