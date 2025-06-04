Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13 229 о возможности добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет. За него проголосовали 297 народных депутатов.

Об этом свидетельствует статус проекта на официальном сайте парламента.

Как сказано в документе, мужчины от 60 лет смогут подписывать контракт на один год по согласию командира и Генерального штаба с испытательным сроком на 2 месяца и возможностью разрыва контракта.

При этом в Министерстве обороны инициативу не поддержали, предложив направлять пожилых людей только на небоевые должности, но где требуется опыт.

Госпогранслужба указала на связанный с нововведением риск коррупции, потому что командиры сами будут решать, принимать ли мужчин в возрасте на службу, и поставила под сомнение, что мобилизованные старше 60 лет смогут выполнять условия контракта в полном объеме.

Напомним, в конце апреля мы писали о том, что украинцам старше 60 лет могут разрешить добровольно записываться в ВСУ. Тогда этот проект закона был внесен в Раду.

Между тем в ВСУ сейчас активно завлекают молодежь. За два месяца действия программы молодежного контракта его подписали менее 500 человек в возрасте 18-24 лет.