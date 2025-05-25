Количество украинцев 18-24 лет, которые согласились подписать контракт с ВСУ, на данный момент скромное.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, появление таких контрактов "отражает серьезность дефицита живой силы, который препятствует оборонным усилиям Украины перед лицом непрекращающегося наступления России".

"Пока мало кто из молодых людей подвержен влиянию "контракта 18-24". Правительство заявляет, что только около 500 человек присоединились к схеме с момента ее запуска в феврале. Стена бюрократии часто затягивает процесс адаптации новобранцев, и многие из них бросают учебу под давлением родителей, по словам украинских чиновников", - сообщает издание.

При этом "многие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которым запрещено покидать страну, либо скрываются, либо заплатили взятки, чтобы незаконно бежать из страны и избежать призыва".

"За блестящей рекламной кампанией программы стоит трудное решение, которое она ставит перед украинской молодежью. Несмотря на многомесячные дипломатические усилия президента Трампа, на горизонте не видно мира, украинские подростки мужского пола часто говорят, что перед ними стоит выбор: либо пойти в армию, либо попробовать профессиональную карьеру, которая может быть прервана мобилизацией, как только им исполнится 25 лет. Многие выбирают эмиграцию", - говорится в статье.

Также WSJ описывает некоторое недовольство среди украинских военнослужащих старшего возраста, которым не нравится преференциальный режим для группы 18-24 лет.

Щедрый вступительный бонус в 1 миллион гривен породил у его участников издевательское прозвище "миллионеры", пишет издание.

Ранее мы писали, что украинские военные младше 25 лет, заключившие контракт до запуска "молодежных контрактов", жалуются, что не получают обещанный миллион подъемных.

В то же время в некоторых украинских вузах студентов обязали заполнить анонимные анкеты, в которых спрашивают об отношении к военной службе, молодежному контракту и желании служить.