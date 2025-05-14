Заключившие контракт украинские военные младше 25 лет жалуются, что им не платят обещанный миллион
Украинские военные младше 25 лет, заключившие контракт до запуска "молодежных контрактов", жалуются, что не получают обещанный миллион подъемных.
Об этом пишет военный Станислав Бунятов.
По его словам, звучит предложение с миллионом гривен хорошо, однако на практике реализуется "не везде".
"Уже не раз слышал, что кто-то где-то получал эту выплату - но не у нас. В своей части я уже несколько раз спрашивал об этой выплате, ведь полностью подпадаю под все критерии. Однако дежурная по строевой даже не понимает, о чём идёт речь, потому что никаких официальных документов или приказов не поступало - слышали только из интернета", - пишет Бунятов.
Ранее в Минобороны говорили, что миллион смогут получить не только новобранцы, но и присоединившиеся к ВСУ до запуска программы младше 25 лет.
Отметим, что Минобороны активно пиарит "молодежные контракты" в ТикТоке. В сети заметили, что Минобороны мотивировало молодых мужчин идти на фронт чизбургерами, а затем обещало новобранцам получить бесплатно 6 пар обуви.
Не так давно народный депутат Юрий Камельчук заявил, что рекламные ролики о двух миллионах гривен за армейский контракт для 18-24 летних - прямой обман. По его словам, эти деньги выдают не сразу, а частями, если военные доживают до конца контракта.
О том, что думают о льготных условиях молодежного контракта действующие бойцы ВСУ, мы писали в отдельном материале.