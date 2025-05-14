Украинские военные младше 25 лет, заключившие контракт до запуска "молодежных контрактов", жалуются, что не получают обещанный миллион подъемных.

Об этом пишет военный Станислав Бунятов.

По его словам, звучит предложение с миллионом гривен хорошо, однако на практике реализуется "не везде".

"Уже не раз слышал, что кто-то где-то получал эту выплату - но не у нас. В своей части я уже несколько раз спрашивал об этой выплате, ведь полностью подпадаю под все критерии. Однако дежурная по строевой даже не понимает, о чём идёт речь, потому что никаких официальных документов или приказов не поступало - слышали только из интернета", - пишет Бунятов.

Ранее в Минобороны говорили, что миллион смогут получить не только новобранцы, но и присоединившиеся к ВСУ до запуска программы младше 25 лет.

Отметим, что Минобороны активно пиарит "молодежные контракты" в ТикТоке. В сети заметили, что Минобороны мотивировало молодых мужчин идти на фронт чизбургерами, а затем обещало новобранцам получить бесплатно 6 пар обуви.

Не так давно народный депутат Юрий Камельчук заявил, что рекламные ролики о двух миллионах гривен за армейский контракт для 18-24 летних - прямой обман. По его словам, эти деньги выдают не сразу, а частями, если военные доживают до конца контракта.

О том, что думают о льготных условиях молодежного контракта действующие бойцы ВСУ, мы писали в отдельном материале.