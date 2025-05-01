Министерство обороны Украины сняло новый ролик, в котором рассказывает о неочевидных преимуществах мобилизации и призывает молодых мужчин идти на службу по контракту.

Рекламный ролик появился в официальном ТикТоке ведомства.

На этот раз 18-24 летних приглашают в ВСУ, потому что там дают обувь на все сезоны.

"Сколько обуви у среднестатистического украинского мужчины? У тех, кто подписал контракт, как минимум шесть: для душа, повседневные, для лета, для осени, для зимы и для суровой зимы. Подписывай контракт 18-24, зарабатывай до двух миллионов гривен и получай обувь в подарок!" - бодро зазывает агитатор.

Ранее мы сообщали, что Минобороны мотивирует молодых мужчин идти на фронт чизбургерами. В рекламе молодежного контракта говрилось о том, что за выплату миллиона гривен подъемных по этому контракту можно купить 15 тысяч чизбургеров.

На днях народный депутат Юрий Камельчук заявил, что рекламные ролики о двух миллионах гривен за армейский контракт для 18-24 летних - прямой обман. По его словам, эти деньги выдают не сразу, а частями, если военные доживают до конца контракта.