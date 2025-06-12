Зеленский сообщил украинцам, что ВСУ выдавливают россиян из Сумской области
Подразделения ВСУ в Сумской области понемногу выталкивают россиян.
Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.
"Был сегодня доклад главкома Сырского – фронт и прежде всего покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения в Сумской области понемногу выталкивают оккупанта", - сказал президент.
Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ расширяет плацдарм в Сумской области, стремясь "перебросить зону боев на территорию нашей страны".
Между тем украинские военные говорят о провале наступательных действий ВСУ в Курской области.
Война в Украине идет 1205-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июня 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Россияне продвинулись к югу от Константиновки, в районе села Яблоновка, сообщает Deep State. Также армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области, в районе Богдановки и Троицкого.
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