Подразделения ВСУ в Сумской области понемногу выталкивают россиян.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Был сегодня доклад главкома Сырского – фронт и прежде всего покровское направление, Курская операция, приграничье Сумщины. Наши подразделения в Сумской области понемногу выталкивают оккупанта", - сказал президент.

Напомним, ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что РФ расширяет плацдарм в Сумской области, стремясь "перебросить зону боев на территорию нашей страны".

Между тем украинские военные говорят о провале наступательных действий ВСУ в Курской области.

Война в Украине идет 1205-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Россияне продвинулись к югу от Константиновки, в районе села Яблоновка, сообщает Deep State. Также армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области, в районе Богдановки и Троицкого.

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