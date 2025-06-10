Россияне наступают в Сумской области, поскольку там отсутствуют подготовленные линии обороны.

Об этом заявил недавно мобилизовавшийся главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

Он сказал, что у россиян большое количество дронов, также в их войсках улучшается организация управления. При этом логистика у ВСУ "ничем не защищена".

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая высказывала версию, что территории Сумской области сознательно "сдают", чтобы скрыть отсутствие фортификаций.

Перед этим Безуглая боец "Айдара" Станислав Бунятов заявили, что Сумская область не была готова к недавно начавшемуся российскому наступлению, хотя курская операция давала возможность это сделать.

Напомним, россияне массово перебрасывают войска с техникой в Сумскую область, где ведут активное наступление.

О том, что армия РФ уже подошла на 20 км к Сумам, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1203-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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