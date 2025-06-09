Россияне массово перебрасывают войска с техникой в Сумскую область, где ведут активное наступление.

Об этом заявляет в своем телеграм-канале бывший советник мэра Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, основные подразделения переводят из Крыма и Херсонской области.

"В выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава. Зафиксировано по меньшей мере 10 САУ в состоянии "новая" и более 40 грузовиков с живой силой и БК и один комплекс ПВО. Далее их грузят на железную дорогу. По нашей информации, переводят в Курскую область. По факту в Сумскую область. Доминирующая тактическая маркировка - треугольник в треугольнике. Это наибольшая переброска за последние полгода в принципе, и первая подобная за весь период войны", - написал Андрющенко.

О том, что армия РФ уже подошла на 20 км к Сумам, мы писали в отдельном материале.

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