Российские войска захватили Локню под Сумами. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Минобороны РФ заявляло о взятии этого села еще 24 мая.

Также войска РФ продвинулись в Яблоновке к югу от Константиновки.

Есть продвижение у россиян и в Кондрашовке к северу от Купянска.

Накануне россияне захватили Кондратовку и Алексеевку и закрепились на трассе Сумы - Суджа выше Юнаковки, сообщает Deep State.

Что сейчас происходит на Сумщине с наступлением россиян, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1201-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Напомним, вчера днем россияне ударили по Харькову двумя авиабомбами. Под обстрел попали два района города, в том числе детская железная дорога. Погибли две человека. В РФ обвинили Украину в переносе обмена пленными и телами погибших. Координационный штаб опроверг данные заявления.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play