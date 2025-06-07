Харьков попал под дневной удар РФ. Фото: ГСЧС

Сегодня днем россияне сбросили на Харьков две авиабомбы. По удар попали два района города, в том числе детская железная дорога. Погибла женщина, ранены 19 человек. 

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Кадры последствий бомбардировки публикуют местные паблики и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Синегубова, бомбы упали в Шевченковском и Киевском районах города. Повреждено здание детской железнодорожной дороги, под удар попал частный жилой дом.

Снимок сообщения (2) в Телеграм

В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский на своей странице в Фейсбуке сообщил, что погибшая при ударе женщина была главой детской железной дороги, ее назначили на должность две недели назад.

Фото последствий бомбардировки. Источник - Телеграм

Фото (2) последствий бомбардировки. Источник - Телеграм

Фото пострадавших. Источник - facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Фото пострадавшей. Источник - facebook.com/DSNS.GOV.UA/

Напомним, этой ночью армия РФ совершила самую массированную атаку по Харькову за всё время войны. По информации властей, город атаковали 48 "Шахедов", 5 КАБов и ракеты.

Между тем война в Украине продолжается 1200-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 7 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: ракетный удар по Украине, остановит ли Белый дом помощь Киеву после ударов по российским аэродромам и другие события. 

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