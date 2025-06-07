Сегодня днем россияне сбросили на Харьков две авиабомбы. По удар попали два района города, в том числе детская железная дорога. Погибла женщина, ранены 19 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Кадры последствий бомбардировки публикуют местные паблики и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Синегубова, бомбы упали в Шевченковском и Киевском районах города. Повреждено здание детской железнодорожной дороги, под удар попал частный жилой дом.

В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский на своей странице в Фейсбуке сообщил, что погибшая при ударе женщина была главой детской железной дороги, ее назначили на должность две недели назад.

Напомним, этой ночью армия РФ совершила самую массированную атаку по Харькову за всё время войны. По информации властей, город атаковали 48 "Шахедов", 5 КАБов и ракеты.

Между тем война в Украине продолжается 1200-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 7 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: ракетный удар по Украине, остановит ли Белый дом помощь Киеву после ударов по российским аэродромам и другие события.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play