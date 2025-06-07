В субботу, 7 июня, в Украине идет 1200-й день войны с Россией.

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Последние новости 7 июня

23:27 В Харькове умер мужчина, который попал под удар КАБов. Таким образом жертв обстрела уже две.

Еще два человека в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает ОВА.

20:46 Зеленский упрекнул США за отказ продавать Украине системы ПВО.

"Мы работаем для того, чтобы увеличить украинское ПВО. Очень нужны положительные сигналы от США, конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответа на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова", - сказал президент в своем вечернем обращении.

20:27 В Харькове уже более 40 пострадавших после сегодняшних ударов, заявил Зеленский в своем вечернем обращении.

В частности, 19 человек ранены или травмированы после вечернего обстрела КАБами.

Погибшая при этом ударе была главой детской железной дороги, ее назначили на должность две недели назад, сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

19:08 Россияне показали машину, на которой привезли тела погибших военных для обмена на границу с Украиной.

Заявляют, что готовы передать их "в любой момент".

Также РФ еще не получала от Украины уведомлений о переносе обмена пленными и телами погибших на следующую неделю, заявил российский генерал-лейтенант Зорин.

18:25 В Шевченковском районе Харькова от прилета пострадало здание детской железной дороги, сообщают власти.

Количество пострадавших выросло до десяти.

18:10 Кадры после новых ударов КАБов по Харькову. Власти говорят об одном погибшем и пяти раненых.

18:02 В Харькове есть погибший после удара по центральной части города, сообщила мэрия.

17:59 В Харькове взрывы. По городу ударили два КАБа, есть раненые, один человек погиб, сообщил мэр Терехов.

17:56 Последствия одного из сегодняшних прилетов в Днепре.

17:13 В городе Кстово Нижегородской области горит установка по производству битума, пишут российские паблики.

Напомним, в Кстово находится НПЗ, который ранее атаковали украинские дроны. В этот раз об атаке пока официально не сообщалось.

16:56 Новые кадры сегодняшнего прилета по Харькову.

16:39 Обмен пленными и телами перенесен на следующую неделю. Об этом пишет BBC со ссылкой на представителя украинского Координационного центра Петра Яценко.

Он добавил, что подготовка к обмену все еще идет. Речь идет о тяжелобольных и тяжелораненых, молодых людях, а также возвращении тел погибших.

Ранее сегодня РФ обвинила Украину в срыве обмена и нежелании принимать тела. Киев заявил, что Москва предприняла односторонние шаги по передаче тел, о которых не договаривались в Стамбуле.

16:24 СБУ публикует новые кадры операции "Паутина".

На видео - момент старта дрона с крыши модульного дома, его полет и поражение российского бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Белая.

Заметно, что беспилотник пролетает значительное расстояние и залетает на территорию аэродрома, из которого уже поднимается дым от ранее пораженных самолетов.

15:55 Украинский Координационный штаб опровергает заявления РФ о срыве Киевом намеченного обмена пленными и телами погибших.

"Заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни относительно обмена пленных, ни относительно репатриации тел. Об обмене пленных - Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу. О репатриации тел - действительно была достигнута договоренность. Дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса", - говорится в заявлении.

15:10 Украина перенесла на неопределенный срок получение тел погибших военных и обмен пленными, утверждает глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

По его словам, РФ уже доставила первую партию тел военных ВСУ в количестве 1212 в рефрижераторах в оговоренной ранее район обмена.

Кроме того, Украине был передан первый список из 640 военнопленных для обмена.

"Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределённый срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена", - написал Мединский.

14:50 На территории предприятия в Киевском районе Харькова, которое сегодня попало под удар РФ, вероятно, заблокированы шесть работников, сообщает облпрокуратура.

Связь с ними отсутствует. Продолжается поисково-спасательная операция.

Тем временем, минобороны РФ заявило, что сегодня ночью был нанесен групповой удар «по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ».

Украина не подтверждала, что целью ударов были именно эти объекты.

14:36 Российской армии удалось выйти на расстояние 20 километров до Сум. Это означает, что до города уже могут начать добивать FPV-дроны, сообщает DeepState.

Паблик отмечает, что ситуация на направлении остаётся тяжелой: населенные пункты Кондратовка и Алексеевка полностью контролируются противником, который накапливает там пехоту и продолжает попытки продвинуться вглубь территории.

Следующей целью является поселок Хотынь, а также попытки закрепиться в Малой Корчаковке. В этом районе ВС РФ удалось выйти на расстояние около 20 километров от города Сумы, что создает угрозу применения FPV-дронов по городу после подтягивания экипажей. Подробнее...

14:29 О чем говорят последние заявления Трампа по Украине?

В последние два дня Трамп сделал несколько заявлений по Украине, которые подтвердили наш прогноз – атака на аэродромы РФ может привести не к тому, что в Вашингтоне увидят у Киева «карты на руках» (как надеялся Зеленский), а к тому, что преобладающей в Белом доме станет негативная реакция на украинские удары из-за опасений втягивания в войну США.

Сегодня Трампа спросили: «меняют ли удары Украины по аэродромам в России ваше мнение о картах, которые есть у Зеленского?».

Ответ президента США был явно не тот, который бы хотели услышать в Киеве: «они дали Путину повод как следует их разбомбить. Это то, что мне в этом (в ударах по аэродромам – Ред.) не понравилось».

То есть Трамп, во-первых, прямо сказал, что негативно воспринял украинских удар.

Во-вторых, дал понять, что Путин имел право нанести ответный удар. Этим он как бы ответил на упреки со стороны Зеленского, который уже три дня подряд, намекая на Трампа, пишет, что те, кто не оказывает давление на Путина являются его соучастником. Трамп же, как видим, ответил в духе: «так вы ж сами Путину дали повод разбомбить вас». Подробнее...

13:40 В "Укрзализныце" анонсировали усиление контроля по безопасности на вокзалах на фоне призывов в российских СМИ нанести "ответный удар" после серии подрывов на железных дорогах в РФ.

Глава правления УЗ Александр Петровский призвал пассажиров прибывать на вокзалы заранее – за 20-30 минут до отправления поезда.

"Мы будем ужесточать контрольные мероприятия на вокзалах. Планируется путешествия так, чтобы быть готовыми на определенные замедления и задержки, не планируйте свои стыковки минута в минуту", - пишет Петровский.

13:10 За последнюю неделю российские войска активно продвигаются на Сумском направлении, создавая угрозу для города Сумы. Об этом заявил бывший спикер Генштаба и военный эксперт Владислав Селезнев.

Он рекомендовал жителям Сум, особенно детям и пожилым, рассмотреть возможность эвакуации, одновременно готовясь к обороне города. Он отметил, что главная цель ВС РФ — создание санитарной или буферной зоны.

Эксперт выразил надежду, что российские силы не смогут преодолеть передовые оборонительные рубежи.

"Если же произойдет прорыв фортификаций, это может свидетельствовать либо о плохой работе ОВА, либо о том, что враг имеет преимущество в ресурсах настолько значительное, что способен пробиваться даже сквозь наши оборонные сооружения", - считает Селезнев.

11:59 Воздушные силы ВСУ сообщают о сбитии на Курском направлении сегодня утром российского самолёта Су-35.

11:23 В Смоленске украинский дрон пытался ударить по авиазаводу, сообщают местные власти.

10:55 Водители грузовиков, которые перевозили дроны, атаковавшие российские бомбардировщики, "ничего не знали". Подробнее...

10:23 В середине мая Украина испытала в боевых условиях собственную баллистическую ракету, заявил военный эксперт Сергей Бадрак. По его словам, ракета преодолела около 300 километров и нанесла удар по российскому командному пункту.

По его словам, вес боеголовки превышает 400 килограммов (у "Искандера" - около 500 кг). По словам Бадрака, сейчас Украина приступает к серийному производству этих ракет. Подробнее...

10:01 Под Покровском уничтожена одна из крупнейших в Европе угольных обогатительных фабрик - Свято-Варваринская. Об этом сообщают местные паблики.

09:26 Новые кадры массированного удара по Харькову этим утром.

09:15 Трамп заявил, что в Украине дала России повод "разбомбить их к чертям".

Так он прокомментировал российский удар по Украине минувшей ночью.

"Ну, они дали Путину повод вчера вечером пойти и разбомбить их к чертям, вот что мне в этом не понравилось. Когда я это (атаку СБУ на аэродромы РФ - Ред.) увидел, я сказал: ну всё, теперь последует удар", - сказал президент США.

09:00 Полиция вчера сообщила о взрыве легковушки в Днепре. По данным журналистов, пострадал прокурор.

Правоохранители заявляют, что предварительная причина взрыва - газовый баллон, о пострадавших в сообщении полиции не упоминается.

При этом, по информации журналиста Станислава Речинского, взорвался автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был прокурор Западной окружной прокуратуры Днепра Юрий Коваль. Взрыв был в районе водительского сиденья.

В момент взрыва Коваль успел покинуть салон автомобиля. Но тем не менее получил ожоги, резаные ранения рук и ног. Сам автомобиль полностью сгорел. В 15 метрах от него нашли смартфон с павербанком, который снимал место взрыва и транслировал его.

08:32 Первые минуты после прилета "Шахеда" по жилому дому в Харькове сегодня ночью.

08:20 После ночной атаки в Днепре повреждены предприятие и инфраструктура, в Павлограде - также предприятие и многоквартирные дома.

В Днепре пострадали две женщины, сообщил губернатор Сергей Лысак. Удар был комбинированным (Шахеды + ракеты).

Все кадры - из Днепра.

08:05 В Харькове ночью было более 50 взрывов. Погибли три человека.

Власти заявляют об атаке 48 Шахедов, 5 КАБов и ракеты. Пострадали 18 многоэтажек и 13 частных домов.

Разбор завалов продолжается, под обломками зданий могут быть люди.