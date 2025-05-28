Вчера Владимир Зеленский пообщался с украинскими журналистами. Он затронул темы ситуации на фронте и мирных переговоров.

Сегодня СМИ начали публиковать ключевые тезисы президента Украины.

Зеленский признал проблемы ВСУ на константиновском направлении, где в последнее время активно продвигается армия РФ.

"На покровском направлении, на Константиновке у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все свои войска с покровского направления. Так же, как они не могли перекинуть все войска на покровское направление, чтобы захватить Покровск", - заявил президент.

Он сообщил о стремлении россиян прорваться в Днепропетровскую область, но добавил, что их стратегическими целями остаются Луганская и Донецкая области.

А вот форсирование Днепра в Херсонской области он считает невозможным.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Курской области ВСУ продолжают оставаться и будут находиться там как минимум до объявления перемирия.

"Вышли с одного направления (Суджи - Ред.), вошли в другое (Теткино - Ред.) Мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы не прекратят огонь", - отметил президент Украины.

Он утверждает, что на этом направлении у ВСУ "есть хорошие наработки".

При этом РФ, по словам Зеленского, на указанном направлении скопила более 50 тысяч военных - это ее самая многочисленная и сильная группировка, целью которой является продвижение на 10 км вглубь Сумской области.

Что касается массированных атак по Украине, то Зеленский согласился с оценками The Economist, согласно которым Россия может выйти на запуск тысячи "Шахедов" по Украине одновременно. По словам президента, сейчас россияне пытаются выйти на производство 300-350 дронов в сутки, что позволит делать такие пуски раз в несколько дней.

"Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не произойдет", - предположил президент.

По его словам, Россия ежемесячно набирает в армию по 40-50 тысяч человек, а Украина - 25–27 тысяч. При этом зимой он говорил, что в прошлом году Украине удавалось мобилизовать по 30 тысяч человек ежемесячно.

На встрече коснулись и темы поставок оружия. Зеленский дал понять, что всё больше вооружений Украина вынуждена покупать за деньги.

"Мы постоянно говорим с разными странами об увеличении поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а затем менеджментом занимаются соответствующие институции. Потому и нужно финансирование, потому что мы начали находить не бесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, им нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов, и ПВО, разных вещей – на все это требуются финансы", - сказал президент Украины.

Зеленский также спрогнозировал сроки окончания войны.

"Июнь 2026 - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у россиян будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", – сказал президент.

Еще он подтвердил, что Швейцарию рассматривают как локацию для переговоров с РФ. По его словам, сама Москва предложила в качестве площадки для переговоров Беларусь, но Украина отказалась, потому что "оттуда летели ракеты, заходили войска". Киев согласен на "нейтральные площадки": Турцию, Ватикан и Швейцарию.