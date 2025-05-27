Встреча президентов Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в швейцарской Женеве.

Об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

По его словам, трехсторонняя встреча на высшем уровне станет возможна, когда Россия передаст в Вашингтон свои условия для мира. Украина свои условия уже передала.

"Как только мы все это составим, будет еще одна встреча. Мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера: президент Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать", – сказал Келлог.

При этом представители России неоднократно говорили, а сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров снова это повторил, что Москва согласна на встречу в Стамбуле.

Также отметим, что Швейцария ратифицировала Римский статут, а потому обязана исполнить решение Международного уголовного суда об аресте Путина, если он туда приедет.

Что касается сроков передачи Москвой документа об урегулировании кризиса, то в России утверждали, что это произойдет после завершения обмена пленными по формуле "1000 на 1000".