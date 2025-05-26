Украина стремится как можно скорее провести следующий раунд переговоров с Россией в формате делегаций, как в Стамбуле.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига во время интервью Libaration.

По его словам, на новых переговорах одной из главных тем станет прекращение огня.

"Мы ожидаем их видение прекращения огня и предоставим им свое. Это будет одной из ключевых тем для обсуждения на следующей встрече в таком формате делегаций, который уже был в Турции. Мы хотим, чтобы переговорный процесс продвигался и эти встречи проходили как можно скорее", - рассказал он.

По заявлению министра, "не будет никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности, признания оккупированных территорий или ограничений в выборе союзов".

"Мы открыты к обсуждениям - в любом формате. Но Кремль должен перестать прятаться за информационными манипуляциями", - отметил украинский дипломат.

Напомним, западные СМИ писали, что Зеленский в среду прибудет с визитом в Берлин. Там он проведет встречу с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом и обсудит дальнейшие переговоры между Украиной и Россией.

Тем временем в России пока не называют дату и место проведения нового раунда переговоров с Украиной.