Кремль прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот раскритиковал Владимира Путина за обстрелы Украины.

"Это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно - и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны", - сказал спикер Путина Дмитрий Песков на брифинге.

Напомним, сегодня ночью Трамп резко раскритиковал Путина за обстрелы. При этом президент США не ответил, будет ли он ужесточать санкции против РФ.

Также он заявил, что в России пока не могут назвать дату и место проведения нового раунда переговоров с Украиной.

"Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения понимания нет. Нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока об этом говорить преждевременно", - сказал Песков.

Также он сообщил, что российский проект меморандума о будущем мирном договоре пока не передавали украинской стороне. По его словам, документ нуждается в тщательной выверке и подготовке, так как это серьезный проект.

Песков добавил, что Москва продолжит реализовать стамбульские договоренности, в том числе об обмене пленными.

Напомним, сегодня ночью РФ атаковала Украину рекордным количеством дронов - 355, из них 288 удалось обезвредить.

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