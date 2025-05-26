Россия снова запустила по Украине рекордное количество дальнобойных дронов. Сегодня ночью территорию страны атаковали 355 ударных БПЛА и 9 крылатых ракет воздушного базирования.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

233 дрона – сбиты огневыми средствами поражения, 55 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 10 локациях.

Напомним, предыдущий рекорд был в ночь на воскресенье - 298 беспилотников.

Война в Украине идет 1188-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 26 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный телеграм-канал Deep State сообщал, что в Донецкой области российские войска продвинулись под Константиновкой, создав угрозу окружения ВСУ южнее сёл Заря и Романовка. Также, по данным Deep State, россияне захватили новые территории к западу и востоку от Богатыря на Новопавловском направлении и продвинулись в районе Зеленого Поля вблизи границ Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.