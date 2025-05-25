Этой ночью РФ выпустила по Украине рекордное число дронов и 69 ракет, из которых 45 были сбиты.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации, со стороны РФ было выпущено 9 баллистических ракет типа "Искандер", 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр", одна ракета Х-22, а также четыре авиационные ракеты Х-59/69.

При этом сбить удалось 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", а две авиаракеты были локализованы как потерянные.

Также россияне запустили рекордное количество беспилотников - 298 (предыдущий рекорд составлял 273 БпЛА), из них 266 были сбиты или обезврежены.

В результате атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксированы прямые попадания в 22 населённых пунктах, а также падения сбитых ракет и беспилотников в 15 локациях.

Напомним, по всей Украине в результате ночной воздушной атаки погибли 12 человек, 30 человек ранены, среди них дети.

Также россияне нанесли массированный удар по Киеву и области, в результате чего погибли четыре человека, разрушены объекты жилой инфраструктуры.