Россия даст адекватный ответ на украинские атаки беспилотников, которые продолжаются в последние три дня.

Об этом заявил МИД РФ.

"В качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении ведомства.

Налеты дронов МИД считает попыткой "сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров".

Вчера россияне заявляли, что по их регионам были выпущены сотни дронов и произведен обстрел из РСЗО HIMARS.

Мы разбирали, в чем смысл новой тактики ударов украинских БПЛА по России.