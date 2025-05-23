Украинская ПВО зафиксировала запуск Россией нового ударного дрона, которым атаковали сегодня утром Одессу вместе с "Шахедами".

Об этом сообщает военный обозреватель Александр Коваленко.

Визуально он похож на "Ланцет", но больше по размерам и мощнее.

"Его точное название мы пока не знаем, но до Одессы и вглубь области он долетает. При этом имел возможность входа в наше воздушное пространство на высоте 200 метров. Похоже, Одесса и область продолжают оставаться для РФ полигоном в вопросах испытаний, как новых средств поражения, так и тактики их применений", - пишет Коваленко.

Подробнее о прогрессе РФ в области дронов мы писали в отдельном материале.

Напомним, сегодня утром россияне атаковали Одессу. Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что в пригороде Одессы поврежден частный дом, пострадал два человека.

Война в Украине идет 1185-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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