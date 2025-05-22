Территория России подверглась атаке дронов и обстрелу из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщают российские издания.

Так, они написали об ударе тремя ракетами HIMARS по заправке в городе Льгове Курской области. По их информации, в результате пострадали 12 человек, повреждены АЗС, двухэтажный дом и несколько автомобилей.

Начиная с полуночи 22 мая подлете к Москве были сбиты 46 дронов, о чем заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин. Украина эти удары не комментировала, но в вечернем обращении Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ за дальнобойность.

Минобороны РФ отчиталось, что за последние двое суток российская ПВО уничтожила 569 беспилотников, в том числе сегодня с 8:00 до 20:00 - 159.

Напомним, массовый налет дронов на Россию был накануне 9 мая. Он вызвал коллапс в аэропортах.

Война в Украине идет 1184-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 22 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает продвижение в сторону Константиновки с юга, свидетельствует карта Deep State. В РФ заявили, что россияне вышли на границу Днепропетровской области. Российские войска за последние несколько дней активизировались в Сумской области.

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