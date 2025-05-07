В российских аэропортах из-за налета дронов на Москву продолжается коллапс.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, некоторые рейсы задержаны уже более, чем на 13 часов.

На опубликованных кадрах из аэропортов можно заметить, как десятки самолётов стоят в очередях на вылет, а пассажиры толпятся и спят в залах ожидания либо сидят в салонах лайнеров без воды и еды.

Например, пассажиры рейса Анталья — Москва уже 7 часов находятся внутри самолета в петербургском аэропорту Пулково после приземления. Пассажиры из Ташкента и Челябинска в свою очередь провели в самолетах целую ночь, откуда их не пускали в аэропорт.

Подобная ситуация произошла с рейсом Emirates из Дубая: его пассажиры провели шесть часов в самолёте после вынужденной посадки в Санкт-Петербурге. В итоге им предложили добираться до Москвы самостоятельно.

Пассажиры из Ташкента и Челябинска, в свою очередь, провели в самолетах целую ночь, так как их не пускали в аэропорт.

Отмечается, что за сутки Пулково принял 74 борта, прибывших в экстренном порядке.

При этом авиакомпания "Победа" отменила часть запланированных на 7 мая рейсов из-за ограничений на работу ряда российских аэропортов.

6-7 мая в России приостанавливали работу многие аэропорты, в числе которых московские Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также аэропорты Казани, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Нижнекамска.

Ранее мы писали о том, что Украина атаковала Москву беспилотниками. По заявлениям властей РФ, на подлете к российской столице были сбиты 19 дронов.

Затем в СМИ начала появляться информация, что атака беспилотников на Москву спровоцировала коллапс в аэропортах города.